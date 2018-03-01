المغرب الفاسي ينتظر بفارغ الصبر إنطلاق الجمع العام للوداد البيضاوي ﻿

تنتظر مكونات فريق المغرب الفاسي موعد الجمع العام العادي لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، المقرر إجراؤه عشية يومه الجمعة، بفارغ الصبر، للكشف عن تفاصيل بيع عقد اللاعب أشرف بنشرقي لفريق الهلال

'' شوف سبور''

تنتظر مكونات فريق المغرب الفاسي موعد الجمع العام العادي لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، المقرر إجراؤه عشية يومه الجمعة، بفارغ الصبر، للكشف عن تفاصيل بيع عقد اللاعب أشرف بنشرقي لفريق الهلال السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

وأفادت مصادر ودادية، أنه من المنتظر أن لا يتطرق فريق الوداد لتفاصيل رحيل أشرف بنشرقي إلى الهلال السعودي علما أن التقرير المالي والأدبي للجمع العام يعود لموسم 2016/2017، وصفقة بنشرقي لم تكتمل إلا بعد سنة 2018.

وسبق لرئيس فريق المغرب الفاسي احمد المرنيسي ، أن أكد لموقع شوف تيفي، أن الوداد مجبر على دفع قيمة 25 في المئة من أرباح بيع عقد بنشرقي.