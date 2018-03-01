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اختلاسات بالملايير تطيح بشخصيات عسكرية ومقاولين كبار

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 02:48 اختلاسات بالملايير تطيح بشخصيات عسكرية ومقاولين كبار | مجتمع
اختلاسات بالملايير تطيح بشخصيات عسكرية ومقاولين كبار
سيتم استنطاق 12 موقوفا من طرف قاضي التحقيق بابتدائية الخميسات الأربعاء المقبل 28 من شهر مارس الجاري ضمنهم عسكريون متقاعدون

شوف تيفي

سيتم استنطاق 12 موقوفا من طرف قاضي التحقيق بابتدائية الخميسات الأربعاء المقبل 28 من شهر مارس الجاري ضمنهم عسكريون متقاعدون هم أعضاء ودادية سكنية ومقاولان صاحبا إنجاز مشروع سكني إضافة لموظف ببلدية المدينة بتهم التزوير في محررات عرفية وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية والنصب والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه في الملف على خلفية استيلاء أعضاء مكتب سابقين على حوالي خمسة ملايير من الحساب البنكي للودادية السكنية المنبثقة من جمعية قدماء المحاربين التي فوتت للودادية 48 هكتارا بمنطقة تيداس.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر نهاية الأسبوع،فقد قرر فيما قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى إيداع أعضاء المكتب بالإضافة للموظف بالبلدية وقعوا على عقود عرفية رهن الاعتقال الاحتياطي في حين متع ثلاثة أشخاص بالسراح المؤقت مع استمرار البحث عن شخصين آخرين حسب ما أوردته ذات الصحيفة

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