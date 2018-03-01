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هام للمرضى.. خصاص في الأدوية بالمؤسسات الصحية

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 02:44 هام للمرضى.. خصاص في الأدوية بالمؤسسات الصحية | مجتمع
هام للمرضى.. خصاص في الأدوية بالمؤسسات الصحية
تعرف المستشفيات العمومية خصاصا مهما في الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة كالأنسولين الضروري بالنسبة لمرضى السكري، وأدوية الضغط الدموي والربو حسب ما كشفت عنه مصادر نقابية.

شوف تيفي

تعرف المستشفيات العمومية خصاصا مهما في الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة كالأنسولين الضروري بالنسبة لمرضى السكري، وأدوية الضغط الدموي والربو حسب ما كشفت عنه مصادر نقابية.

ووفق يومية المساء في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، فإن المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أوضح أن الأدوية المذكورة بدأت تنقرض بالمؤسسات الصحية لجهة الدارالبيضاء سطات رغم ما توليه وزارة الصحة من أولويات لهذا البرنامج، ما يعمق معاناة المرضى جراء اضطرارهم لشراء تلك الأدوية.

وأَضافت المصادر ذاتها، أن النقابة رصدت بعض المشاكل التي يعرفها قطاع الصحة العمومية بجهة الدارالبيضاء متساءلة عما قامت به الجهة لتعزيز البنية التحتية الصحية خصوصا الحاضنات المخصصة لإستقبال الرضع بمستشفيات الجهة موضحة أن عدد الأسِرة يدر بالعشرات بالنسبة للمستوى الأول وأربع حاضنات فقط بالنسبة للمستوى الثاني لساكنة تقدر بتسعة ملايين نسمة.

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