مثير.. محكمة بصفرو ترفض الاعتراف بعقد زواج أبرم في إسرائيل ﻿

رفضت محكمة مغربية الاعتراف بعقد زواج أبرم في إسرائيل ورفضت تذييله، أي إضفاء الصبغة التنفيذية عليه ليكون معترفا به أمام القانون، وعللت قرارها بكون المغرب لا يعترف إلى اليوم بدولة اسمها إسرائيل

شوف تيفي

رفضت محكمة مغربية الاعتراف بعقد زواج أبرم في إسرائيل ورفضت تذييله، أي إضفاء الصبغة التنفيذية عليه ليكون معترفا به أمام القانون، وعللت قرارها بكون المغرب لا يعترف إلى اليوم بدولة اسمها إسرائيل وبالتالي فمحاكمها غير متخصصة في إبرام عقود الزواج بين المغاربة المسلمين.

وكشفت مصادر عربية اليوم الجمعة أن مغربيان مسلمان كانا قد تقدما عن طريق محاميهما بطلب للمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، قالا فيه إنهما أبرما عقد زواجهما في ماي بدولة إسرائيل وأنجبا أربعة أبناء، وهما يطلبان إصدار حكم يقضي بتذييله بالصبغة التنفيذية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأرفقا طلبهما بنسخة رسمية من عقد الزواج باللغتين العربية والعبرية وشهادة ميلاد الزوجة وصورة من بطاقة هوية الزوجة الإسرائيلية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد جلسات عدة قدم المحامي مذكرة جديدة يوضح فيها أن العقد المراد تذييله ''محرر باللغة العربية وأبرم طبقا للشريعة الإسلامية وغير مخالف للنظام العام المغربي''.

وفي حكمها، قررت المحكمة حسب ذات المصادر قبول القضية من حيث الشكل، إلا أنها من حيث الموضوع رأت أن عقد الزواج المراد تذييله ''أبرم أمام سلطات إدارية محلية لا تعتبر ذات سيادة شرعية في إبرام مثل تلك العقود على المغاربة المسلمين وفق منظور النظام العام المغربي ومن ثم غير متخصصة قانونا'' حسب نص الحكم القضائي.

وأضافت المحكمة أن المشرع المغربي ''لم يعترف إلى الآن بشكل رسمي بسلطات إدارية لدولة تسمى إسرائيل''، ولهذا رفضت الطلب واعتبرته ''مخالفا للنظام العام المغربي وغير قائم على أساس ويتعين رفضه''.