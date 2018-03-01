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قبطة ديال الكيف تتسبب في جريمة مروعة وها أشنو وقع

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 02:22 قبطة ديال الكيف تتسبب في جريمة مروعة وها أشنو وقع | مجتمع
قبطة ديال الكيف تتسبب في جريمة مروعة وها أشنو وقع
اهتزت اليوم الجمعة مدينة مراكش، بعدما لقي شخص في عقده الثالث مصرعه إثر تلقيه ضربة قوية من غريمه بحي الموقف بالمدينة القديمة بمراكش.

شوف تيفي

اهتزت اليوم الجمعة مدينة مراكش، بعدما لقي شخص في عقده الثالث مصرعه إثر تلقيه ضربة قوية من غريمه بحي الموقف بالمدينة القديمة بمراكش.

وحسب مصادر محلية أن خلافا تحول إلى تبادل السب والشتم ثم إلى عراك أنهاه الجاني بضربة قوية بواسطة قطعة من الطوب المستعمل في التبليط ما أدى إلى إصابته بنزيف حاد، حيث كان الحادث المميت سببه ''ربطة كيف''، وهي التي أشعلت فتيل ''المضاربة'' بين الطرفين.

هذا وقد جرى نقل الضحية بواسطة سيارة الإسعاف إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ليتم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بناء على تعليمات النيابة العامة.

وحلت عناصر الأمن والشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية الى مسرح الحادث، من أجل المعاينة وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث، كما تم اعتقال الجاني واقتياده لتحرير محضر الاعتقال والاستماع إليه حول الواقعة.

‫شوف تيفي

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حادث مضاربة أمن اعتقال خلاف

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