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بالفيديو..حضيو راسكم : نصاب شيباني فكازا خذا لملاين لشباب وشابات ووعدهم يديهم للإمارات

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 01:40 بالفيديو..حضيو راسكم : نصاب شيباني فكازا خذا لملاين لشباب وشابات ووعدهم يديهم للإمارات | مجتمع
بالفيديو..حضيو راسكم : نصاب شيباني فكازا خذا لملاين لشباب وشابات ووعدهم يديهم للإمارات
علمت ''شوف تيفي'' أن شخصا في عقده السادس، يوجد في هذه اللحظات من يومه الجمعة، رهن الاعتقال بالمنطقة الأمنية الحي الحسني بالبيضاء، وذلك بعد إيقافه من طرف 28 شخصا، يتهمونه بالنصب والاحتيال في مبالغ

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن شخصا في عقده السادس، يوجد في هذه اللحظات من يومه الجمعة، رهن الاعتقال بالمنطقة الأمنية الحي الحسني بالبيضاء، وذلك بعد إيقافه من طرف 28 شخصا، يتهمونه بالنصب والاحتيال في مبالغ مالية مقابل مساعدتهم في السفر إلى الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أحد الضحايا في اتصال له مع ''شوف تيفي'' قبل قليل، أن الموقوف المسن، نصب على 28 شاب وشابة في مبالغ مالية هامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم مقابل مساعدتهم للسفر إلى الامارات للعمل بمجموعة من المطاعم.

وأضاف الضحية على أنه قام رفقة باقي الضحايا، بالإيقاع أمس الخميس، بالمعني بالأمر بحي الألفة، ليتم اقتياد إلى مقر المنطقة الأمنية الحي الحسني، حيث أكد التنقيط الذي أجري له عن تورطه سابقا في النصب والاحتيال.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البيضاء الإمارات المنطقة الأمنية الحي الحسني النصب

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