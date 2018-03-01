مثير.. مقرقب حيح في مراكش وها أشنو دار وسط الطريق ﻿

حالة من الاستنفار عاشتها مصالح الأمن بمدينة مراكش، بعدما تسبب شاب عشريني في فوضى عارمة مساء اليوم الجمعة، بعد ارتكابه لحوادث سير بالجملة بالمدينة العتيقة.

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حالة من الاستنفار عاشتها مصالح الأمن بمدينة مراكش، بعدما تسبب شاب عشريني في فوضى عارمة مساء اليوم الجمعة، بعد ارتكابه لحوادث سير بالجملة بالمدينة العتيقة.

وكشفت مصادر محلية منذ قليل أن الشاب كان يسوق سيارة ''داسيا'' في ملكية وكالة لكراء السيارات، أخذها في غفلة عن صاحبها الذي اكتراها وتسبب في فوضى في ''طوالة الكزا'' بمنطقة باب دكالة، ما استنفر عناصر فرقة الدراجين التي لاحقته إلى غاية حي رياض العروس، حيث تم توقيفه بعدما ألحق خسائر مادية بالسيارة، وبدراجتين ناريتين خلال فراره الهوليودي.

هذا وقد تمت إحالة الشاب العشريني على مقر الدائرة الامنية بمنطقة قشيش، حيث تم فتح تحقيق في ملابسات الواقعة، ووضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية.