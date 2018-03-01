رونار يعترف : لم نقدم مستوانا المعهود أمام صربيا ﻿

أكد هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني، أن عناصر النخبة الوطنية ، لم يقدموا مباراة جيدة ، أمام المنتخب الصربي رغم فوزهم بهدفين مقابل هدف واحد.

'' شوف سبور ''

أكد هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني، أن عناصر النخبة الوطنية ، لم يقدموا مباراة جيدة ، أمام المنتخب الصربي رغم فوزهم بهدفين مقابل هدف واحد.

وأوضح رونار، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة ، لم نقدم المستوى المعهود تقنيا ، مشيرا في الوقت نفسه '' نحن مطالبون بالتطور خلال المباريات القادمة ، حتى نكون في أتم الإستعداد خلال المونديال الصيف المقبل.

ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه المنتخب الأوزبكي، يوم الثلاثاء المقبل ، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء ، على الساعة الثامنة مساءا .



