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رونار يعترف : لم نقدم مستوانا المعهود أمام صربيا

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 01:15 رونار يعترف : لم نقدم مستوانا المعهود أمام صربيا | سبور
رونار يعترف : لم نقدم مستوانا المعهود أمام صربيا
أكد هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني، أن عناصر النخبة الوطنية ، لم يقدموا مباراة جيدة ، أمام المنتخب الصربي رغم فوزهم بهدفين مقابل هدف واحد.

'' شوف سبور ''

أكد هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني، أن عناصر النخبة الوطنية ، لم يقدموا مباراة جيدة ، أمام المنتخب الصربي رغم فوزهم بهدفين مقابل هدف واحد.

وأوضح رونار، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة ، لم نقدم المستوى المعهود تقنيا ، مشيرا في الوقت نفسه '' نحن مطالبون بالتطور خلال المباريات القادمة ، حتى نكون في أتم الإستعداد خلال المونديال الصيف المقبل.

ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه المنتخب الأوزبكي، يوم الثلاثاء المقبل ، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء ، على الساعة الثامنة مساءا .

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