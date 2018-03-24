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بالصورة.. بنعطية : لم نظهر بشكل مثالي أمام صربيا

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 01:09 بالصورة.. بنعطية : لم نظهر بشكل مثالي أمام صربيا | سبور
بالصورة.. بنعطية : لم نظهر بشكل مثالي أمام صربيا
أكد المهدي بنعطية عميد المنتخب المغربي لكرة القدم، قبل قلبل، أن الأسود لم تظهر بشكل مثالي خلال مباراتهم الودية امام منتخب صربيا استعدادا لنهائيات كاس العالم 2018 رغم تحقيق نتيجة الفوز برصيد هدفين

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أكد المهدي بنعطية عميد المنتخب المغربي لكرة القدم، قبل قلبل، أن الأسود لم تظهر بشكل مثالي خلال مباراتهم الودية امام منتخب صربيا استعدادا لنهائيات كاس العالم 2018 رغم تحقيق نتيجة الفوز برصيد هدفين مقابل هدف واحد.

ونشر بنعطية صورته رفقة المنتخب المغربي عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي '' تويتر'' مؤكدا على ضرورة الاشتغال على العديد من الأمور التكتيكية خلال الإستحقاقات المقبلة لخلق الانسجام المطلوب قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

وتابع قائلا : أوجه الشكر الخاص للجماهير المغربية على مساندتها للاعبين ويجب تحسين مستوى المنتخب المغربي والاشتغال بجدية قبل بلوغ كأس العالم''.

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شوف سبور المغرب مهدي بنعطية المنتخب المغربي

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