المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق برنامج الابتكار المفتوح ''هاكاتون'' تحت شعار لنبتكر معا من أجل تنقلات الغد ﻿

يشارك ممثلو قطاعات مختلفة وخبراء ومتخصصون وطلبة، في الفترة من 23 إلى 25 مارس الجاري بالدار البيضاء، في برنامج ''الابتكار المفتوح'' للمكتب الوطني للسكك الحديدية للتفكير في إبداع أفكار وخدمات جديدة

شوف تيفي: ع. رموحي

يشارك ممثلو قطاعات مختلفة وخبراء ومتخصصون وطلبة، في الفترة من 23 إلى 25 مارس الجاري بالدار البيضاء، في برنامج ''الابتكار المفتوح'' للمكتب الوطني للسكك الحديدية للتفكير في إبداع أفكار وخدمات جديدة ومبتكرة.

وتتمثل الغاية من هذا الحدث حسب محمد رييع لخليع المدير العام للسكك الحديدية، في تنظيم لقاء يجمع هذه المواهب لتسخير الذكاء الجماعي بهدف إبداع خدمات مبتكرة حول موضوع ''تجربة الزبون المسافر''. ويندرج هذا البرنامج ضمن مشروع التحول الرقمي للمكتب

(#ONCFDIGITAL)، بحيث يعتبر مناسبة سانحة لإنكباب ومساهمة هذه المواهب في ابتكار حلول وتطبيقات من شأنها الإرتقاء بجودة الخدمات السككية المقدمة للزبناء

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وأضاف لخليع، أن هذا الحدث يشكل أرضية ستعرف مشاركة حوالي مائة من المواهب الشابة في أول ''هاكاتون'' للمكتب، والتي ستشتغل لمدة 48 ساعة بدون توقف في إطار مناسب للحدث على متن قطار خاص متوقف بمحطة الدارالبيضاء الميناء. وقد تم اختيار هذه المواهب بعد مراحل مسبقة للإنتقاء، ومشاركتها في ورشات للإلهام والتدريب تساعد على تسهيل إنتاج الحلول المبتكرة للموضوع المسطر لهذا الحدث المميز.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذا 'الهاكاتون' يعد طريقة جديدة لتسريع وثيرة التحول الرقمي الذي انخرط فيه المكتب كرافعة أساسية لمواكبة القفزة النوعية التي سيعرفها القطاع السككي بالمغرب مع بداية الإستغلال خلال السنة الجارية للمشاريع السككية المهيكلة التي هي حاليا في طور نهاية أشغالها، وذلك من خلال منتوجات جديدة من حيث تنويع العروض وتجويد الخدمات حتى تتماشى على أكمل وجه مع التطور المتواصل لرغبات الزبناء وبالتالي المساهمة في ابتكار حركية تنقلات الغد.