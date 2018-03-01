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حصري.. بعد الفوز على صربيا.. بعثة المنتخب المغربي تصل اليوم إلى المغرب

بتاريــخ : 24 مارس 2018 / 00:21 حصري.. بعد الفوز على صربيا.. بعثة المنتخب المغربي تصل اليوم إلى المغرب | سبور
حصري.. بعد الفوز على صربيا.. بعثة المنتخب المغربي تصل اليوم إلى المغرب
كشفت مصادر عليمة، أن بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم، ستصل في الساعات الأولى من صباح يومه السبت إلى الديار المغربية في رحلة مباشرة من مدينة تورينو الإطالية إلى المغرب بعد تحقيق نتيجة الفوز في

شوف سبور

كشفت مصادر عليمة، أن بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم، ستصل في الساعات الأولى من صباح يومه السبت إلى الديار المغربية في رحلة مباشرة من مدينة تورينو الإطالية إلى المغرب بعد تحقيق نتيجة الفوز في مباراتها الودية أمام منتخب صربيا.

ويواصل المنتخب المغربي معسكره التدريبي استعدادا لنهائيات كأس العالم، بخوض مباراة ودية ثانية يوم الثلاثاء المقبل على أرضية مركب محمد الخامس أمام منتخب أوزبكستان بداية من الساعة 20.00 ليلا.

وحققت الأسود فوزا مقنعا عن طريق هدفين رائعين بواسطة كل من اللاعب حكيم زياش والمهاجم خالد بوطيب.

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