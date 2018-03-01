لقجع : الفوز على صربيا سيمنحنا شحنة معنوية للظهور بوجه مشرف في المونديال ﻿

أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المنتخب المغربي في خط تصاعدي منذ نهائيات كأس أفريقيا الأخيرة الى غاية مباراة اليوم .

"شوف سبور "

أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المنتخب المغربي في خط تصاعدي منذ نهائيات كأس أفريقيا الأخيرة الى غاية مباراة اليوم .

وأوضح فوزي لقجع ، عقب فوز المنتخب المغربي على المنتخب الصربي بهدفين لهدف واحد ، التي أجريت اليوم بالملعب الأولمبي بتورينو الإيطالية ، أن هذا الفوز سيمنح لاعبي المنتخب شحنة معنوية كبيرة ، من أجل الظهور بوجه مشرف خلال نهائيات كأس العالم، بروسيا 2018.

ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه المنتخب الأوزبكي، يوم الثلاثاء المقبل ، على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء ، على الساعة الثامنة مساء .