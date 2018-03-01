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عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 23:24 عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه | بوليتيك
عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه
قرر القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الجمعة، تأجيل أشغال جلسة ناصر الزفزافي ورفاقه بعد الانتهاء من الاستماع للمعتقل ''حميد يوغنوش '' والذي أثار جدلا بتصريحاته التي أثارت سخرية جميع المتواجدين

"شوف تيفي"

قرر القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الجمعة، تأجيل أشغال جلسة ناصر الزفزافي ورفاقه بعد الانتهاء من الاستماع للمعتقل "حميد يوغنوش " والذي أثار جدلا بتصريحاته التي أثارت سخرية جميع المتواجدين بالقاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وأوضح الموفد أن المعتقل المذكور، صرح خلال الاستماع له على أن الحساب الفيسبوكي الخاص به أنشأه شخص آخر منحه مجموعة من الوثائق التي تتبث هويته وكان يقوم بالضغط على "جيم" فقط على جميع الصور أو التدوينات التي يشاهدها، مشيرا إلى أنه لا يعلم كيف يتم العمل بالفيسبوك وهو ما أثار سخرية الحاضرين لأشغال الجلسة.

وأشار الموفد أن الجلسة المقبلة ستعرف الاستماع لواحد من المعتقلين المهمين ويتعلق الأمر بناصر الزفزافي وربيع الأبلق ومحمد جلول ونبيل أحمجيق.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي نبيل احمجيق الزفزافي المحاكمة

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