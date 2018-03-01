سكوب: محامي القصر يدافع عن عموتة وهذا ما قام به لقجع ﻿

استدعت لجنة الأخلاقيات التابعة لجامعة الكرة، منتصف هذا الأسبوع المدرب السابق لفريق الوداد الحسين عموتة من أجل الإستماع إليه بخصوص قضية خلافها مع نادي الوداد الرياضي.

شوف تيفي

استدعت لجنة الأخلاقيات التابعة لجامعة الكرة، منتصف هذا الأسبوع المدرب السابق لفريق الوداد الحسين عموتة من أجل الإستماع إليه بخصوص قضية خلافها مع نادي الوداد الرياضي.

وكشف مصدر خاص ل"شوف تيفي" أن الحسين عموتة استسفر اللجنة عن إمكانية حضور محامي فأمهلوه مدة 48 ساعة لإحضار محاميه.

وقال المصدر ذاته، إن عموتة فاجأ أعضاء اللجنة بإتصال هاتفي قبل انتهاء المهلة أخبرهم من خلاله أن محاميه موجود فضربوا له موعدا في صباح اليوم الموالي وحضر عموتة مرفوقا بمحامي القصر هشام الناصيري.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" أن المحامي طعن في قانونية اللجنة، وضرب لأعضائها موعدا بالمحكمة الإدارية، مبرزا في السياق نفسه أن لقجع رئيس الجامعة تدخل بعد علمه بالموضوع وقرر الوقوف شخصيا على ملف عموتة.