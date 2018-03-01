البرتغال يفوز على المنتخب المصري في لقاء تألق فيه رونالدو والنجم أحمد صلاح ﻿

فاز منتخب البرتغال على نظيره المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية، قدم خلالها المنتخب المصري أداء قويا على ملعب ليتزيجروند بمدينة زيوريخ السويسرية.

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فاز منتخب البرتغال على نظيره المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية، قدم خلالها المنتخب المصري أداء قويا على ملعب ليتزيجروند بمدينة زيوريخ السويسرية.

وافتتح المنتخب المصري حصة التسجيل في الدقيقة 56، عن طريق اللاعب محمد صلاح، في حين، تعادل المنتخب البرتغالي بهدف لكريستيانو رونالدو في الدقيقة 90، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع.

ومعلوم أن المنتخب البرتغالي سيواجه المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2018 رفقة كل من إسبانيا وإيران.