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المنتخب المغربي يفوز في مباراته الودية أمام صربيا ويقدم أداء رائعا+فيديو

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 21:37 المنتخب المغربي يفوز في مباراته الودية أمام صربيا ويقدم أداء رائعا+فيديو | سبور
المنتخب المغربي يفوز في مباراته الودية أمام صربيا ويقدم أداء رائعا+فيديو
تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم، قبل قليل، من تحقيق فوز مقنع، أمام منتخب صربيا في مباراة دولية ودية استعدادا لنهائيات كاس العالم 2018 والمقرر إجراؤها في روسيا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

" شوف سبور"

تمكن المنتخب المغربي لكرة القدم، قبل قليل، من تحقيق فوز مقنع، أمام منتخب صربيا في مباراة دولية ودية استعدادا لنهائيات كاس العالم 2018 والمقرر إجراؤها في روسيا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وقدم لاعبو المنتخب المغربي مباراة جيدة على المستوى التكتيكي خاصة خلال الجولة الأولى والتي منحت التقدم بواسطة ركلة جزاء أحرزها حكيم زياش ببراعة في حدود الدقيقة 29، ليتمكن المنتخب الصربي من تعديل الكفة في الدقيقة 37 عن طريق اللاعب دوشان ناتش مستغلا هفوة في الخطوط الدفاعية للأسود.

وخلال الدقيقة 40 عاد خالد بوطيب لتسجيل الهدف الثاني لصالح المنتخب المغربي لتنتهي الجولة الأولى بتفوق الأسود.

وعرفت أطوار الجولة الثانية، ضغط من طرف لاعبي المنتخب الصربي الذي اصطدم بخط دفاعي صلب بقيادة المهدي بنعطية مدافع فريق جيفونتيس الإيطالي وذلك بعدما خلق مجموعة من الفرص السانحة للتسجيل.

ومعلوم أن المنتخب المغربي سيواجه منتخب أوزبكستان في مباراته الثانية على أرضية مركب محمد الخامس يوم الثلاثاء 27 من شهر مارس الجاري.

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