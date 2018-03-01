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عاجل..القضية بدات كتسخن والمتواجدين في القاعة كيتسناو: القاضي يستعد للنداء على الزفزافي أو أحمجيق أو جلول

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 21:07 عاجل..القضية بدات كتسخن والمتواجدين في القاعة كيتسناو: القاضي يستعد للنداء على الزفزافي أو أحمجيق أو جلول | بوليتيك
عاجل..القضية بدات كتسخن والمتواجدين في القاعة كيتسناو: القاضي يستعد للنداء على الزفزافي أو أحمجيق أو جلول
أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي ومباشرة بعد الانتهاء من الاستماع للمعتقل ''حميد بوغنوش'' خلال أشغال الجلسة التي تجرى في هذه اللحظات من يومه الجمعة، سينادي على

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن القاضي علي الطرشي ومباشرة بعد الانتهاء من الاستماع للمعتقل "حميد بوغنوش" خلال أشغال الجلسة التي تجرى في هذه اللحظات من يومه الجمعة، سينادي على واحد من زعماء "حراك الريف" كما أطُلق عليهم، ويتعلق الأمر إما بناصر الزفزافي أو نبيل أحمجيق أو محمد جلول، أو ربيع الأبلق.

وأشار الموفد إلى أن جميع المتواجدين بالقاعة، ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء الاستماع للمعتقل "حميد يوغنوش"، حتى يتم التعرف على هوية المعتقل الثاني الذي سيتم الاستماع له خلال أشغال جلسة اليوم.

وأكد الموفد أن المعتقلين الأربعة " ناصر الزفزافي، نبيل أحمجيق، ومحمد جلول، وربيع الأبلق"، حضروا أشغال الجلسة.

 

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المغرب شوف تيفي ناصر الزفزافي المحاكمة حميد بوغنوش

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