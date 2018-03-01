الجالية المغربية تحتل ملعب تورينو و هكذا تفاعلت مع الهدف الأول للأسود ﻿

يحضر آلاف المغاربة من أبناء الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، في هذه اللحظات من يومه الجمعة، بمدرجات ملعب مدينة تورينو لتشجيع المنتخب المغربي لكرة القدم خلال المباراة الودية التي تجمعه

"شوف تيفي"

يحضر آلاف المغاربة من أبناء الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، في هذه اللحظات من يومه الجمعة، بمدرجات ملعب مدينة تورينو لتشجيع المنتخب المغربي لكرة القدم خلال المباراة الودية التي تجمعه بالمنتخب الصربي.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن هذه الجماهير المغربية التي احتلت مدرجات مركب تورينو، حلت بالمدينة الإيطالية بواسطة الحافلات التي نقلتهم من فرنسا وسويسرا وبلجيكا وألمانيا.

وظهرت الجماهير المغربية خلال الشوط الأول من المباراة سعيدة بالأداء المقدم من أبناء هيرفي رونار خلال هذه المباراة التي تدخل ضمن المباريات الودية الاستعدادية الخاصة بمونديال روسيا 2018.

و يتقدم الأسود في الشوط الأول في المباراة بهدف واحد من توقيع حكيم زياش من ركلة جزاء.