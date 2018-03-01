فضيحة صـــادمة..أب اغتاصب بنتو الطفلة وافتض البكارة ديالها ببرشيد بعدما رفضات مراتو تمارس معاه الجنس+تفاصيل جد صادمة ومؤلمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الحي الحسني بمدينة برشيد، اهتز يومه الجمعة، على وقع فضيحة من العيار الثقيل بطلها زوج في عقده الثالث، تورط في اغتصاب و افتضاض بكارة طفلته البالغة من العمر 7 سنوات

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الحي الحسني بمدينة برشيد، اهتز يومه الجمعة، على وقع فضيحة من العيار الثقيل بطلها زوج في عقده الثالث، تورط في اغتصاب و افتضاض بكارة طفلته البالغة من العمر 7 سنوات

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل هذه الواقعة أن الزوجة، تفاجأت بوجود بقع دم بجهاز ابنتها التناسلي، وبعد محاصرتها لها بالأسئلة، كشفت الطفلة أن والدها، قام بوضع إصبعه داخل جهازها.

وأشار ذات المصدر أن الأم ومباشرة بعد علمها بهذه المصيبة، سارعت إلى نقل ابنتها إلى المستشفى، حيث حصلت على شهادة طبيبة تؤكد افتضاض بكارة الطفلة، لتتقدم بشكاية إلى المصالح الأمنية.

وأضاف ذات المصدر أن المصالح الأمنية، أوقفت الزوج البالغ من العمر 35 سنة، والذي حاول في البداية التهرب وعدم الاعتراف بالحقيقة، قبل أن يضطر إلى الاعتراف لمصالح الشرطة القضائية، حيث أكد ممارسة الجنس على طفلته وافتضاضه بكارتها بسبب رفض زوجته ممارسة الجنس معه.