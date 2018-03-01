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عاجل..رفيق الزفزافي يدعي تعرضه للتعذيب خلال جلسة المحاكمة والنيابة العامة تصدمه

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 19:42 عاجل..رفيق الزفزافي يدعي تعرضه للتعذيب خلال جلسة المحاكمة والنيابة العامة تصدمه | بوليتيك
عاجل..رفيق الزفزافي يدعي تعرضه للتعذيب خلال جلسة المحاكمة والنيابة العامة تصدمه
اضطر القاضي علي الطرشي، قبل قليل من يومه الجمعة، إلى رفع أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، عقب وقوع مشاداة كلامية حادة، بين المحامي الحسيني كروط المدافع عن الحق المدني، والمحامية نعيمة كلاف

"شوف تيفي"

اضطر القاضي علي الطرشي، قبل قليل من يومه الجمعة، إلى رفع أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، عقب وقوع مشاداة كلامية حادة، بين المحامي الحسيني كروط المدافع عن الحق المدني، والمحامية نعيمة كلاف المنتمية لهيئة الدفاع عن المعتقلين.

وحسب موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، فإن المشاداة الحادة بين كروط وكلاف، وقعت خلال الاستماع للمعتقل "حميد بوغنوش"، بعد أن كشف ممثل النيابة العامة أن هذا الأخير يتحدث اللغة العربية بطلاقة وقد درسها لمدة 8 سنوات، وتكلمه باللهجة الريفية لوحدها هو مجرد ادعاء.

وأضاف الموفد أن المحامي الحسيني كروط، أكد بدوره أن المعتقل "حميد بوغنوش " الذي اضطرت المحكمة إلى اللجوء إلى مترجم للهجة الريفية للاستماع له، يتكلم اللغة العربية بطلاقة، وهو التدخل الذي عبرت المحامية نعيمة كلاف عن رفضها له.

وأبرز الموفد أن المعتقل " حميد بوغنوش"، ادعى تعرضه للتعذيب خلال التحقيق معه، ما جعل المحامية خديجة الروكاني توجه سؤالا لممثل النيابة العامة عن السبب وراء عدم تحريك البحث بخصوص هذه الادعاءات، مشيرا إلى أن ممثل النيابة العامة، شدد على أن تصريحات المعتقل بخصوص تعرضه للتعذيب لا أساس لها من الصحة وبالتالي فلا يمكن تحريك بحث بخصوصها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي اللهجة الريفية القاضي علي الطرشي المحكمة

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