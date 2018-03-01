صادم.. نجم كرة قدم يشرد طفليه ﻿

وجد النجم السابق لمنتخب البرازيل ونادي ريال مدريد روبيرتو كارلوس، نفسه في ورطة عقب تصريحات طليقته باربارا تولير.

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وجد النجم السابق لمنتخب البرازيل ونادي ريال مدريد روبيرتو كارلوس، نفسه في ورطة عقب تصريحات طليقته باربارا تولير.

ووفق ما جاء في موقع "أس الإسبانية" قبل يومين، قالت تولير، « تلقيت إخطارا بإخلاء الشقة التي أقطن بها رفقة أطفالي، إن روبيرتو كارلوس يريد تشريدي وتشريد طفليه ، حيث قال لي إنه يريد بيع الشقة».

تجدر الإشارة، إلى أن محكمة ريو دي جانيرو أصدرت شهر غشت المنصرم حكما يقضي بحبس كارلوس لثلاثة أشهر نظرا لتأخره في دفع نفقة ابنيه من زوجته السابقة تولير، لكنه دفع 20 ألف دولار لتجنب دخول السجن.