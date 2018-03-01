هذه مطالب جيبور المالية للعودة للوداد البيضاوي ﻿

"شوف سبور"
كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن المهاجم الليبيري وليام جيبور، اشترط على مسوؤلي فريق الوداد الرياضي، الحصول على راتب موسم كامل ، من أجل التوقيع في كشوفات الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وأضافت نفس المصادر، أن مسؤولي الفريق الأحمر ، طالبوا من هداف الوداد سابقا، تخفيض مطالبه المالية ، من أجل توقيع العقد بين الطرفين .
وكان جيبور قد توج رفقة الوداد الرياضي بلقب هداف البطولة الاحترافية بـ 19 هدفاً .
ويذكر أن المهاجم الليبيري وليام جيبور يوجد حاليا بدون فريق بعد فسخ عقده رفقة فريق النصر السعودي.