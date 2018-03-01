هذه مطالب جيبور المالية للعودة للوداد البيضاوي ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن المهاجم الليبيري وليام جيبور، اشترط على مسوؤلي فريق الوداد الرياضي، الحصول على راتب موسم كامل ، من أجل التوقيع في كشوفات الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الصيفي

"شوف سبور"

كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن المهاجم الليبيري وليام جيبور، اشترط على مسوؤلي فريق الوداد الرياضي، الحصول على راتب موسم كامل ، من أجل التوقيع في كشوفات الفريق الأحمر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت نفس المصادر، أن مسؤولي الفريق الأحمر ، طالبوا من هداف الوداد سابقا، تخفيض مطالبه المالية ، من أجل توقيع العقد بين الطرفين .

وكان جيبور قد توج رفقة الوداد الرياضي بلقب هداف البطولة الاحترافية بـ 19 هدفاً .

ويذكر أن المهاجم الليبيري وليام جيبور يوجد حاليا بدون فريق بعد فسخ عقده رفقة فريق النصر السعودي.