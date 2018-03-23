على عكس ما يروج..الأسود غادي يلعبو أمام صربيا بالأقمصة القديمة ﻿

سيخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مباراته الودية أمام نظيره الصربي بالأقمصة القديمة، على عكس المنتخبات الأخرى التي ستخوض مبارياتها الودية بأقمصة جديدة.

شوف سبور :

سيخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مباراته الودية أمام نظيره الصربي بالأقمصة القديمة، على عكس المنتخبات الأخرى التي ستخوض مبارياتها الودية بأقمصة جديدة.

وسيلاقي الأسود، منتخب صربيا على الساعة السابعة والنصف مساء بتورينو الإيطالية، استعدادا لمنافسات كأس العالم المزمع إجراؤها الصيف المقبل بروسيا.

تجدر الإشارة، إلى أن هيرفي رونار استدعى كل من منير الكجوي، كريم الأحمدي،حمزة منديل، نبيل درار، نور الدين أمرابط، يونس بلهندة، امبارك بوصوفة،المهدي بنعطية ، غانم سايس، حكيم زياش، خالد بوطيب، لخوض المبارة الودية أمام صربيا.