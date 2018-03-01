عاجل..ولاية أمن الدار البيضاء ترد على صحيفة فرنسية و تكشف حقيقة العثور على جثت 300 رضيع مرمية في صناديق القمامة ﻿

بعد أسبوع من نشر صحيفة ''لوموند'' الفرنسية لتقرير مطول على موقعها الإلكتروني، كشفت من خلاله عن العديد من المعطيات الخاصة بالأمهات العازبات بالمغرب، نفت ولاية أمن الدار البيضاء في بيان حقيقة ، ما تم

"شوف تيفي"

بعد أسبوع من نشر صحيفة "لوموند" الفرنسية لتقرير مطول على موقعها الإلكتروني، كشفت من خلاله عن العديد من المعطيات الخاصة بالأمهات العازبات بالمغرب، نفت ولاية أمن الدار البيضاء في بيان حقيقة ، ما تم نشره بهذه الصحيفة، وما تداولته العديد من المنابر الإعلامية، بخصوص تسجيل تزايد في أعداد حالات وفيات الرضع بشبهة جنائية، وعثور السلطات على جثت 300 رضيع بمدينة الدار البيضاء لوحدها خلال سنة 2017.

وأكدت ولاية أمن الدار البيضاء في بيان حقيقة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن مصالحها، فتحت بحثا في الموضوع، أكد على أن الإحصائيات التي تم نشرها مبالغ فيها إلى درجة كبيرة، وأن المؤشرات المتداولة لا أساس لها من الصحة .

وأوضحت ولاية أمن العاصمة الاقتصادية أن البحث المنجز من طرف المصالح الأمنية، يؤكد على أن عدد حالات اكتشاف الرضع بالشارع العام سواء كانوا أحياء أو أمواتا خلال سنتي 2016 و 2017، بلغت 23 حالة من بينها عشر حالات في سنة 2016 و13 حالة في سنة 2017.