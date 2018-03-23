 شوفو الساعات الذكية الخاصة بمونديال روسيا وهاشحال الثمن ديالها + صور ﻿
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شوفو الساعات الذكية الخاصة بمونديال روسيا وهاشحال الثمن ديالها + صور

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 18:03 شوفو الساعات الذكية الخاصة بمونديال روسيا وهاشحال الثمن ديالها + صور | سبور
شوفو الساعات الذكية الخاصة بمونديال روسيا وهاشحال الثمن ديالها + صور
قامت شركة ''هوبلوت'' السويسرية بصناعة ساعات ذكية مرتبطة بالإنترنيت خاصة لحكام مونديال روسيا 2018، وذلك لمساعدتهم في تسريع عمل تقنية الفيديو.

شوف سبور

 قامت شركة "هوبلوت" السويسرية بصناعة ساعات ذكية مرتبطة بالإنترنيت خاصة لحكام مونديال روسيا 2018، وذلك لمساعدتهم في تسريع عمل تقنية الفيديو.

 ووفق ما ذكرته صحيفة دا صن البريطانية فإن الساعة الذكية سيكون من شأنها مساعدة الحكام في احتساب أو إلغاء أهداف صعبة الرؤية وذلك بفضل تقنية خط المرمى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الساعة التي تحمل أعلام الدول المشاركة في المونديال يبلغ ثمنها 3700 جنيه إسترليني، كما ستتمكن الجماهير الحاضرة من شراء هذه الساعة والتي سيكون فيها عد تنازلي لكأس العالم، وإشعارات الأهداف والإحصائيات للمباريات، وستهتز عند تسجيل هدف في المونديال.

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