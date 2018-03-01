عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والاستعانة بمترجم للريفية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة، وكانت البداية بالاستماع للمعتقل ''حميد بوغنوش''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة، وكانت البداية بالاستماع للمعتقل "حميد بوغنوش".

وأوضح الموفد أن المعتقل "حميد بوغنوش" يتكلم بالريفية فقط، وقد تم الاستعانة بمترجم، خلال الاستماع له، إلا أن القاضي وجد صعوبة في فهم ما يصرح به المعتقل.

وأكد الموفد أن جلسة اليوم، تعرف حضور جميع المحامين المنتمين لهيئة الدفاع عن المعتقلين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن والد ووالدة ناصر الزفزافي، غابا عن أشغال الجلسة.