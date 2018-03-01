 ترامب لا يعترف بالبوليساريو...المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية توثق مغربية الصحراء بهذا الإجراء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..ولاية أمن الدار البيضاء ترد على صحيفة فرنسية و تكشف حقيقة العثور على جثت 300 رضيع مرمية في صناديق القمامة | بوليتيك

عاجل..ولاية أمن الدار البيضاء ترد على صحيفة فرنسية و تكشف حقيقة العثور على جثت 300 رضيع مرمية في

فيديو : أهداف مباراة البرازيل وروسيا ..البرازيل تقسو على روسيا بثلاثية نظيفة في غياب نيمار | بووز

فيديو : أهداف مباراة البرازيل وروسيا ..البرازيل تقسو على روسيا بثلاثية نظيفة في غياب نيمار

انفــراد..فرحة تتحول إلى حزن وهاشنو وقع لمشجع مغربي من الجالية الإيطالية أمام فندق بعثة المنتخب بتورينو | حوادث و حقوق

انفــراد..فرحة تتحول إلى حزن وهاشنو وقع لمشجع مغربي من الجالية الإيطالية أمام فندق بعثة المنتخب

مياه البحر تلفظ جثة مُهاجر غير شرعي بطنجة | حوادث و حقوق

مياه البحر تلفظ جثة مُهاجر غير شرعي بطنجة

بث مباشر : تونس - ايران / مباراة ودية | بووز

بث مباشر : تونس - ايران / مباراة ودية

النقل المباشر للجمع العام السنوي العادي لنادي الوداد الرياضي فرع كرة القدم 2016/2017 | بووز

النقل المباشر للجمع العام السنوي العادي لنادي الوداد الرياضي فرع كرة القدم 2016/2017

بث مباشر : جواد اليميق أساسي رفقة جنوى الإيطالي أمام موناكو الفرنسي في مباراة ودية | بووز

بث مباشر : جواد اليميق أساسي رفقة جنوى الإيطالي أمام موناكو الفرنسي في مباراة ودية

عاجل..الشرطة الفرنسية تحقق مع والدة وشقيقات رضوان لقديم منفذ عملية الاحتجاز بمركز تجاري | دولي

عاجل..الشرطة الفرنسية تحقق مع والدة وشقيقات ''رضوان لقديم'' منفذ عملية الاحتجاز بمركز تجاري

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والاستعانة بمترجم للريفية | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والاستعانة بمترجم للريفية

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

ترامب لا يعترف بالبوليساريو...المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية توثق مغربية الصحراء بهذا الإجراء

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 17:45 ترامب لا يعترف بالبوليساريو...المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية توثق مغربية الصحراء بهذا الإجراء | بوليتيك
ترامب لا يعترف بالبوليساريو...المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية توثق مغربية الصحراء بهذا الإجراء
اعتمد الكونغرس الأمريكي مساء الخميس 22 مارس قانون المالية برسم سنة 2018 والذي ينص على أن الأموال الممنوحة للمغرب ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء المغربية، وتعزز هذه المقتضيات القرار الذي اتخذته

شوف تيفي

اعتمد الكونغرس الأمريكي مساء الخميس 22 مارس قانون المالية برسم سنة 2018 والذي ينص على أن الأموال الممنوحة للمغرب ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء المغربية، وتعزز هذه المقتضيات القرار الذي اتخذته المفوضية الأوربية بإدماج الصحراء المغربية في اتفاق الصيد البحري القادم.

هي إجراءات ومقتضيات وقرارات تؤكد أن التنمية والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية تشمل كافة ترابها الوطني بما في ذلك الصحراء المغربية وهو ما أكدته الإدارة الأمريكية ، ولا يمكن لهذه التنمية ان تتحقق إلا من خلال التعاون الدولي والاتفاقات التي يحق للمغرب فقط إبرامها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سياسة الكونغرس الأمريكي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..ولاية أمن الدار البيضاء ترد على صحيفة فرنسية و تكشف حقيقة العثور على جثت 300 رضيع مرمية في صناديق القمامة | بوليتيك

عاجل..ولاية أمن الدار البيضاء ترد على صحيفة فرنسية و تكشف حقيقة العثور على جثت 300 رضيع مرمية في صناديق القمامة

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والاستعانة بمترجم للريفية | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والاستعانة بمترجم للريفية

بالصور.. رسالة من الملك محمد السادس إلى عبد الرحمان اليوسفي هذا مضمونها | بوليتيك

بالصور.. رسالة من الملك محمد السادس إلى عبد الرحمان اليوسفي هذا مضمونها

رئيس برلمان سيدياو يجدد التأكيد على دعمه الكامل لانضمام المغرب | بوليتيك

رئيس برلمان ''سيدياو'' يجدد التأكيد على دعمه الكامل لانضمام المغرب

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصــري و بالفيديو. نقل أطوار أول محاكمة رقمية بمحكمة الاستئناف بمدينة مكناس | بــووز
منذ 2 ساعات

حصــري و بالفيديو. نقل أطوار أول محاكمة رقمية بمحكمة الاستئناف بمدينة مكناس

بالفيديو..تـــشريد سيدة مسنة من مسكنها بتطوان بعد 120 سنة | حالة خاصة

بالفيديو..تـــشريد سيدة مسنة من مسكنها بتطوان بعد 120 سنة

المسؤولية الاجتماعية في صلب اهتمامات شركة بروكتر أند غامبل | مال و أعمال

المسؤولية الاجتماعية في صلب اهتمامات شركة ''بروكتر أند غامبل''

الحداوي لشوف تيفي:الملف ديال المغرب قوي بزاف باش نحتاضنو مونديال 2026 | خارج البلاطو

الحداوي لشوف تيفي:الملف ديال المغرب قوي بزاف باش نحتاضنو مونديال 2026

﻿

آخر المستجدات

عاجل..ولاية أمن الدار البيضاء ترد على صحيفة فرنسية و تكشف حقيقة العثور على جثت 300 رضيع مرمية في صناديق القمامة | بوليتيك
منذ 5 دقائق

عاجل..ولاية أمن الدار البيضاء ترد على صحيفة فرنسية و تكشف حقيقة العثور على جثت 300 رضيع مرمية في

فيديو : أهداف مباراة البرازيل وروسيا ..البرازيل تقسو على روسيا بثلاثية نظيفة في غياب نيمار | بووز

فيديو : أهداف مباراة البرازيل وروسيا ..البرازيل تقسو على روسيا بثلاثية نظيفة في غياب نيمار

انفــراد..فرحة تتحول إلى حزن وهاشنو وقع لمشجع مغربي من الجالية الإيطالية أمام فندق بعثة المنتخب بتورينو | حوادث و حقوق

انفــراد..فرحة تتحول إلى حزن وهاشنو وقع لمشجع مغربي من الجالية الإيطالية أمام فندق بعثة المنتخب

مياه البحر تلفظ جثة مُهاجر غير شرعي بطنجة | حوادث و حقوق

مياه البحر تلفظ جثة مُهاجر غير شرعي بطنجة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.