ترامب لا يعترف بالبوليساريو...المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية توثق مغربية الصحراء بهذا الإجراء ﻿

اعتمد الكونغرس الأمريكي مساء الخميس 22 مارس قانون المالية برسم سنة 2018 والذي ينص على أن الأموال الممنوحة للمغرب ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء المغربية، وتعزز هذه المقتضيات القرار الذي اتخذته

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اعتمد الكونغرس الأمريكي مساء الخميس 22 مارس قانون المالية برسم سنة 2018 والذي ينص على أن الأموال الممنوحة للمغرب ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء المغربية، وتعزز هذه المقتضيات القرار الذي اتخذته المفوضية الأوربية بإدماج الصحراء المغربية في اتفاق الصيد البحري القادم.

هي إجراءات ومقتضيات وقرارات تؤكد أن التنمية والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية تشمل كافة ترابها الوطني بما في ذلك الصحراء المغربية وهو ما أكدته الإدارة الأمريكية ، ولا يمكن لهذه التنمية ان تتحقق إلا من خلال التعاون الدولي والاتفاقات التي يحق للمغرب فقط إبرامها.