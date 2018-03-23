 بالصور..لأول مرة قطار الإبتكار بمحطة الدارالبيضاء-الميناء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..ولاية أمن الدار البيضاء ترد على صحيفة فرنسية و تكشف حقيقة العثور على جثت 300 رضيع مرمية في صناديق القمامة | بوليتيك

عاجل..ولاية أمن الدار البيضاء ترد على صحيفة فرنسية و تكشف حقيقة العثور على جثت 300 رضيع مرمية في

فيديو : أهداف مباراة البرازيل وروسيا ..البرازيل تقسو على روسيا بثلاثية نظيفة في غياب نيمار | بووز

فيديو : أهداف مباراة البرازيل وروسيا ..البرازيل تقسو على روسيا بثلاثية نظيفة في غياب نيمار

انفــراد..فرحة تتحول إلى حزن وهاشنو وقع لمشجع مغربي من الجالية الإيطالية أمام فندق بعثة المنتخب بتورينو | حوادث و حقوق

انفــراد..فرحة تتحول إلى حزن وهاشنو وقع لمشجع مغربي من الجالية الإيطالية أمام فندق بعثة المنتخب

مياه البحر تلفظ جثة مُهاجر غير شرعي بطنجة | حوادث و حقوق

مياه البحر تلفظ جثة مُهاجر غير شرعي بطنجة

بث مباشر : تونس - ايران / مباراة ودية | بووز

بث مباشر : تونس - ايران / مباراة ودية

النقل المباشر للجمع العام السنوي العادي لنادي الوداد الرياضي فرع كرة القدم 2016/2017 | بووز

النقل المباشر للجمع العام السنوي العادي لنادي الوداد الرياضي فرع كرة القدم 2016/2017

بث مباشر : جواد اليميق أساسي رفقة جنوى الإيطالي أمام موناكو الفرنسي في مباراة ودية | بووز

بث مباشر : جواد اليميق أساسي رفقة جنوى الإيطالي أمام موناكو الفرنسي في مباراة ودية

عاجل..الشرطة الفرنسية تحقق مع والدة وشقيقات رضوان لقديم منفذ عملية الاحتجاز بمركز تجاري | دولي

عاجل..الشرطة الفرنسية تحقق مع والدة وشقيقات ''رضوان لقديم'' منفذ عملية الاحتجاز بمركز تجاري

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والاستعانة بمترجم للريفية | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة والاستعانة بمترجم للريفية

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

بالصور..لأول مرة قطار الإبتكار بمحطة الدارالبيضاء-الميناء

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 17:05 بالصور..لأول مرة قطار الإبتكار بمحطة الدارالبيضاء-الميناء | اقتصاد
بالصور..لأول مرة قطار الإبتكار بمحطة الدارالبيضاء-الميناء
يجتمع يومه الجمعة أزيد من 100مبتكرة ومبتكر على متن قطار الإبتكار بمحطة الدار البيضاء الميناء المجهز بأجهزة تلفاز، بمكاتب وبلوائح إشهارية تحمل شعار oncf digital open innovation hackathon، وذلك في إطار أول ملتقى من

 شوف تيفي:

 يجتمع يومه الجمعة أزيد من 100مبتكرة ومبتكر على متن قطار الإبتكار بمحطة الدار البيضاء الميناء المجهز بأجهزة تلفاز، بمكاتب وبلوائح إشهارية تحمل شعار oncf digital open innovation hackathon، وذلك في إطار أول ملتقى من نوعه لـONCF .

 وحسب البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن هذا الحدث الفريد من نوعه سيدوم لـ 48 ساعة دون توقف من أجل تسخير هذه الطاقات والمواهب الشابة لإقتراح وابتكار وتطوير تطبيقات وحلول من شأنها الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزبناء ومواكبة تعزيز العرض السككي بفضل المشاريع المهيكلة والكبرى التي هي حاليا في طور انتهاء الأشغال.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اقتصاد شوف تيفي محطة الدارالبيضاء ميناء المكتب الوطني للسكك الحديدية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

برج اتصالات المغرب يُطفئ الأضواء احتفالا بساعة الأرض | اقتصاد

برج اتصالات المغرب يُطفئ الأضواء احتفالا بساعة الأرض

إحداث 89 ألف و884 منصب شغل في المجال الصناعي سنة 2017 | اقتصاد

إحداث 89 ألف و884 منصب شغل في المجال الصناعي سنة 2017

مزوار مرشح لخلافة بنصالح على رأس الباطرونا | اقتصاد

مزوار مرشح لخلافة بنصالح على رأس الباطرونا

حماية التنوع البيولوجي وتحسين دخل الساكنة بالأطلس الكبير برنامج مؤسسة كوكاكولا لإفريقيا.. وهذه هي الإنجازات المحقَّقة | اقتصاد

حماية التنوع البيولوجي وتحسين دخل الساكنة بالأطلس الكبير برنامج مؤسسة كوكاكولا لإفريقيا.. وهذه هي الإنجازات المحقَّقة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصــري و بالفيديو. نقل أطوار أول محاكمة رقمية بمحكمة الاستئناف بمدينة مكناس | بــووز
منذ 2 ساعات

حصــري و بالفيديو. نقل أطوار أول محاكمة رقمية بمحكمة الاستئناف بمدينة مكناس

بالفيديو..تـــشريد سيدة مسنة من مسكنها بتطوان بعد 120 سنة | حالة خاصة

بالفيديو..تـــشريد سيدة مسنة من مسكنها بتطوان بعد 120 سنة

المسؤولية الاجتماعية في صلب اهتمامات شركة بروكتر أند غامبل | مال و أعمال

المسؤولية الاجتماعية في صلب اهتمامات شركة ''بروكتر أند غامبل''

الحداوي لشوف تيفي:الملف ديال المغرب قوي بزاف باش نحتاضنو مونديال 2026 | خارج البلاطو

الحداوي لشوف تيفي:الملف ديال المغرب قوي بزاف باش نحتاضنو مونديال 2026

﻿

آخر المستجدات

عاجل..ولاية أمن الدار البيضاء ترد على صحيفة فرنسية و تكشف حقيقة العثور على جثت 300 رضيع مرمية في صناديق القمامة | بوليتيك
منذ 4 دقائق

عاجل..ولاية أمن الدار البيضاء ترد على صحيفة فرنسية و تكشف حقيقة العثور على جثت 300 رضيع مرمية في

فيديو : أهداف مباراة البرازيل وروسيا ..البرازيل تقسو على روسيا بثلاثية نظيفة في غياب نيمار | بووز

فيديو : أهداف مباراة البرازيل وروسيا ..البرازيل تقسو على روسيا بثلاثية نظيفة في غياب نيمار

انفــراد..فرحة تتحول إلى حزن وهاشنو وقع لمشجع مغربي من الجالية الإيطالية أمام فندق بعثة المنتخب بتورينو | حوادث و حقوق

انفــراد..فرحة تتحول إلى حزن وهاشنو وقع لمشجع مغربي من الجالية الإيطالية أمام فندق بعثة المنتخب

مياه البحر تلفظ جثة مُهاجر غير شرعي بطنجة | حوادث و حقوق

مياه البحر تلفظ جثة مُهاجر غير شرعي بطنجة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.