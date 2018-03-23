بالصور..لأول مرة قطار الإبتكار بمحطة الدارالبيضاء-الميناء ﻿

يجتمع يومه الجمعة أزيد من 100مبتكرة ومبتكر على متن قطار الإبتكار بمحطة الدار البيضاء الميناء المجهز بأجهزة تلفاز، بمكاتب وبلوائح إشهارية تحمل شعار oncf digital open innovation hackathon، وذلك في إطار أول ملتقى من

شوف تيفي:

يجتمع يومه الجمعة أزيد من 100مبتكرة ومبتكر على متن قطار الإبتكار بمحطة الدار البيضاء الميناء المجهز بأجهزة تلفاز، بمكاتب وبلوائح إشهارية تحمل شعار oncf digital open innovation hackathon، وذلك في إطار أول ملتقى من نوعه لـONCF .

وحسب البلاغ الصادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن هذا الحدث الفريد من نوعه سيدوم لـ 48 ساعة دون توقف من أجل تسخير هذه الطاقات والمواهب الشابة لإقتراح وابتكار وتطوير تطبيقات وحلول من شأنها الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزبناء ومواكبة تعزيز العرض السككي بفضل المشاريع المهيكلة والكبرى التي هي حاليا في طور انتهاء الأشغال.