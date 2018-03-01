الحكم بالسجن على مغنية تركية شهيرة وهاشنو دارت ﻿

أدانت إحدى المحاكم بتركيا يوم أمس الخميس المغنية والممثلة التركية الشهيرة زوهال أولجاي، بالسجن عشرة أشهر بتهمة إهانة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان.

شوف تيفي

أدانت إحدى المحاكم بتركيا يوم أمس الخميس المغنية والممثلة التركية الشهيرة زوهال أولجاي، بالسجن عشرة أشهر بتهمة إهانة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان.

ووفق تقارير تُركية، فإن الفنانة، اتُهِمت بتغيير كلمات إحدى أغانيها لإدخال كلمة إردوغان بها والتلويح بإشارة مهينة بيَدها خلال الغناء في إحدى عروضها في عام 2016.

وأضافت التقارير ذاتها، أن أولجاي غنت في إحدى سهراتها، "رجب طيب إردوغان، كل هذا هراء، كل هذا كذب، ستنتهي الحياة يوما وسوف تقول كنت أحلم".

ومن جهتها، نفت المغنية، كل التهم المنسوبة إليها، إلا أن الصحيفة ذكرت أن تسجيلا مصورا للعرض أظهر أولجاي وهي تغير كلمات الأغنية.