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بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 16:33 رسميا: سار للراغبين في السفر إلى روسيا..هذه هي فرصتكم لتحقيق حلم الهجرة | مجتمع
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كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ـ كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، للطلبة الراغبين في الترشح لمنح الدراسة بروسيا، برسم الموسم

"شوف تيفي"

 كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ـ كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، للطلبة الراغبين في الترشح لمنح الدراسة بروسيا، برسم الموسم الجامعي 2018/2019، أنه تم فتح باب الترشيح للتنافس حول إثنان وثلاثون (32) منحة دراسية بمختلف الجامعات الروسية.

 وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن الراغبين في الاستفادة من هذه المنح أن يتقدموا إلى المركز الروسي للعلوم والثقافة، الكائن بشارع النصر، رقم 12، الرباط، قصد المشاركة في عملية الانتقاء الأولي وذلك في أجل أقصاه 30 مارس 2018.

‫شوف تيفي

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