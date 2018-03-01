عـــاجل.. منفذ هجوم باريس يحمل الجنسية الفرنسية و لم يزر المغرب منذ سنة 2012 ﻿

كشفت المعطيات الخاصة بهوية المهاجم، الذي نفذ هجوما بباريس يومه الجمعة،أنه فرنسي الجنسية من أصول مغربية يبلغ من العمر 25 سنة.

شــوف تيفي:

كشفت المعطيات الخاصة بهوية المهاجم، الذي نفذ هجوما بباريس يومه الجمعة،أنه فرنسي الجنسية من أصول مغربية يبلغ من العمر 25 سنة.

و قالت ذات المصادر،إن منفذ الهجوم الذي كان تحت مراقبة السلطات بسبب انتقاله إلى التطرف، تربى و ترعرع بفرنسا و كان يعيش بها و لم يزر المغرب منذ سنة 2012.

وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب أربعة آخرون بجروح الجمعة في ثلاث هجمات نفذها مسلح قال إنه من تنظيم الدولة الاسلامية قبل أن ترديه قوات الأمن في جنوب فرنسا.

واعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة من بروكسل ان "كل العناصر تحمل على الاعتقاد بان الأمر يتعلق بهجوم ارهابي" وانه سيكون في باريس في الساعات المقبلة.