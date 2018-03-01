برج اتصالات المغرب يُطفئ الأضواء احتفالا بساعة الأرض ﻿

تشارك اتصالات المغرب للمرة الثانية على التوالي في تظاهرة ''ساعة الأرض 2018''، وذلك يوم السبت 24 مارس على الساعة الثامنة والنصف ليلا، ساعة يدعي خلالها المواطنون والسلطات العامة والفاعلون الإقتصاديون

شوف تيفي:

تشارك اتصالات المغرب للمرة الثانية على التوالي في تظاهرة "ساعة الأرض 2018"، وذلك يوم السبت 24 مارس على الساعة الثامنة والنصف ليلا، ساعة يدعي خلالها المواطنون والسلطات العامة والفاعلون الإقتصاديون لإطفاء الأضواء لتشجيع توفير الطاقم وبالتالي مكافحة تغير المناخ.

وحسب بلاغ من شركة اتصالات المغرب، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، ستنطفئ أضواء برج اتصالات المغرب على غرار العديد من البنايات الكبيرة، وذلك خلال يوم السبت القادم من الساعة الساعة الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف كما سيتم إطفاء العلامات التجارية المضيئة للوكالات التجارية وبقية مباني شركة اتصالات المغرب إلى جانب الأضواء والأجهزة غير الضرورية.

هذا وقررت اتصالات المغرب إشراك العاملين بها عبر دعوتهم إلى المشاركة في هذا الحدث العالمي.

وأضاف البلاغ، أن ساعة الأرض أو ساعة من أجل الأرض حدثا سنويا يقام في السبت الأخير من شهر مارس كل سنة بمبادرة من الصندوق العالمي للطبيعة wwf يتم خلاله إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة، وذلك للتوعية بتأثير العادات الإستهلاكية بغرض تغييرها بشكل يخدم التنمية المستدامة.