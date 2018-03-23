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بالفيديو والصور..نايضة بسيدي سليمان بسبب المنازل الصفيحية والعشوائية الآيلة للسقوط

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 14:48 بالفيديو والصور..نايضة بسيدي سليمان بسبب المنازل الصفيحية والعشوائية الآيلة للسقوط | مجتمع
بالفيديو والصور..نايضة بسيدي سليمان بسبب المنازل الصفيحية والعشوائية الآيلة للسقوط
قررت ساكنة حي أولاد مالك الصفيحي بسيدي سليمان، الدخول في اعتصام وتنظيم وقفات احتجاجية مند مساء أمس الخميس، وذلك تعبيرا منهم عن استنكارهم الشديد لتأخر السلطات المحلية في تفعيل اتفاقية ''سيدي سليمان

"شوف تيفي"

قررت ساكنة حي أولاد مالك الصفيحي بسيدي سليمان، الدخول في اعتصام وتنظيم وقفات احتجاجية مند مساء أمس الخميس، وذلك تعبيرا منهم عن استنكارهم الشديد لتأخر السلطات المحلية في تفعيل اتفاقية "سيدي سليمان بدون صفيح" والتي تم الإعلان عنها سنة 2016.

وأوضح مصدر حقوقي لـ "شوف تيفي" أن الساكنة وخلال احتجاجها، رفعت مجموعة من الشعارات، وحملوا مسؤولية الوضع الذي يعيشون به لـ "باشا المدينة بالنيابة"، وطالبوا المسؤولين بالتدخل الفوري خاصة بعد انهيار مجموعة من المنازل الصفيحية بسبب التساقطات المطرية.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الوقفة، عرفت وقوع مناوشات بين المحتجين وباشا المدينة بالنيابة، وقد تم نقل إحدى المحتجات للمستشفى الاقليمي بسيدي سليمان لتقلي الاسعافات اللازمة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سيدي سليمان المنازل الصفيحية باش

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