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بالوثيقة.. حسبان يتحدى جامعة لقجع و يعقد جمع الرجاء الاستثنائي بمنخرطين جدد

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 14:28 بالوثيقة.. حسبان يتحدى جامعة لقجع و يعقد جمع الرجاء الاستثنائي بمنخرطين جدد | سبور
بالوثيقة.. حسبان يتحدى جامعة لقجع و يعقد جمع الرجاء الاستثنائي بمنخرطين جدد
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن رئيس فريق الرجاء الرياضي، سعيد حسبان، وجه الدعوة لمنخرطي موسم 2017 – 2018 لحضور الجمع العام الاستثنائي، المقرر عقده في 31 من الشهر الجاري.

شوف سبور: عبدالغفور ضرار

 

كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن رئيس فريق الرجاء الرياضي، سعيد حسبان، وجه الدعوة لمنخرطي موسم 2017 – 2018 لحضور الجمع العام الاستثنائي، المقرر عقده في 31 من الشهر الجاري.

وأكدت وثيقة توصلت بها "شوف سبور"، أن حسبان تحدى البلاغ الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، الذي كان قد تحدث عن إكمال أشغال الجمع العام الاستثنائي، بحضور منخرطي 2016/2017 فقط، بعدما قرر حسبان، رئيس الفريق الأخضر ، رفع الجلسة في جمع 12 يناير الماضي.

يذكر أن منخرطي فريق الرجاء الرياضي يسيرون إلى تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة محمد أوزال الرئيس السابق للفريق، لتسيير الفريق الأخضر خلال المرحلة المقبلة.

 

‫شوف تيفي

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سعيد حسبان الرجاء الرياضي شوف سبور

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