 هذه التشكيلة المحتملة للمنتخب المغربي أمام المنتخب الصربي ﻿
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هذه التشكيلة المحتملة للمنتخب المغربي أمام المنتخب الصربي

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 14:11 هذه التشكيلة المحتملة للمنتخب المغربي أمام المنتخب الصربي | سبور
هذه التشكيلة المحتملة للمنتخب المغربي أمام المنتخب الصربي
من المرتقب أن يدخل مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، خلال المباراة التي سيواجه فيها المنتخب المغربي مساء اليوم الجمعة أمام المنتخب الصربي فى مباراة ودية على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة تورينو

"شوف سبور"

 

من المرتقب أن يدخل مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، خلال المباراة التي سيواجه فيها المنتخب المغربي مساء اليوم الجمعة أمام المنتخب الصربي فى مباراة ودية على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة تورينو استعدادا لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، بالتشكيلة التالية.

حيث من المحتمل أن تعرف هذا المباراة الودية ، غياب أشرف حكيمي بسبب الإصابة.

إليكم التشكيلة المحتلمة :

منير المحمدي – نبيل درار – غانم سايس- المهدي بنعطية – حمزة منديل– يونس بلهندة – مبارك بوصوفة – كريم الاحمدي – نور الدين امرابط – حكيم زياش – خالد بوطيب.

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المنتخب المغربي هيرفي رونار شوف سبور

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