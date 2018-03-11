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بالفيــديو.. منشـد الشـارقة يمثل المغرب في رحلة الشوق والذوق أمام جمهور غفير بـدولة قيرغيزستان

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 13:53 بالفيــديو.. منشـد الشـارقة يمثل المغرب في رحلة الشوق والذوق أمام جمهور غفير بـدولة قيرغيزستان | مجتمع
بالفيــديو.. منشـد الشـارقة يمثل المغرب في رحلة الشوق والذوق أمام جمهور غفير بـدولة قيرغيزستان
للمرة الثانية تم تنيظم حفل كبير بالمسرح الكبير Crocus City Hull يوم 11/03/2018 بين مسلمي دولة قيرغيزستان بروسيا ، وذلك إحياء للمولد النبوي الشريف و استحضارا لقيم التسامح و التآخي بين المسلمين وتجديدا لمواثيق

"شوف تيفي" م.قاسمي

للمرة الثانية تم تنيظم حفل كبير بالمسرح الكبير Crocus City Hull يوم 11/03/2018 بين مسلمي دولة قيرغيزستان بروسيا ، وذلك إحياء للمولد النبوي الشريف و استحضارا لقيم التسامح و التآخي بين المسلمين وتجديدا لمواثيق الإنتماء إلى الدين الإســلامي المعتدل الذي جعل من الكلمة رسالة والصوت الشجي وسيلة .

ومثل المملكة المغـربية الفنان الشاب "شعيب فضيل " منشد الشارقة العالمية في نسخته الثامنة لسنة 2015 " ذاكرا وقارئا ومنشدا ومسمعا بفن إنشادي مغربي أصــيل لقي استحسان وإقبال كبير من طرف الجمهور الغفيــر الذي حج إلى فضاء المسرح الكبيرCrocus City Hull بموسكو .

وأكـد الفنان المغربي "شعيب فضيل" في مكالمة هاتفية لـ"شوف تيفي" قائلا: "شعوري بالفخر والعز بأن أمثل بلدي المغرب في مثل هذه المشاركات الوازنة التي تنضاف إلى سجل مشاركاتي داخل وخارج الوطن وللإشارة فهذه المرة الثانية التي تشرفت فيها بالوقوف على خشبة هذا المسرح الفخم أمام هذا الجمهور الكبير أقرأ القرآن الكريم وأمدح سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم"

هـــذا وقد التف العديد من المريدين والمحبين ورجالات التصوف الإسلامي نحو النغم الفني والانشادي ذو الطابع المغربي على وجه الخصوص، على اعتبار أن المغرب مرجع أصيل لشعراء المعاني الصوفية الراقية التي تحظى باهتمام كبير من طرف جمهور دولة "قيرغيزستان".

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب شعيب فضيل

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