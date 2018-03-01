عاجل وحصري.. في هذه اللحظات: الرئيس الفرنسي ماكرون يتوصل بعريضة حول قضية لمجرد وبريول ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن جمعيات مدافعة عن حقوق المرأة بفرنسا، توقع في هذه اللحظات من يومه الجمعة، عريضة، سيتم توجيهها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيطالبون من خلالها بتدخله في قضية

"شوف تيفي":

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن جمعيات مدافعة عن حقوق المرأة بفرنسا، توقع في هذه اللحظات من يومه الجمعة، عريضة، سيتم توجيهها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيطالبون من خلالها بتدخله في قضية الفرنسية لورا بريول مع الفنان المغربي سعد لمجرد حتى تأخذ العدالة مسارها الطبيعي.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العريضة الموقعة من الجمعيات النسائية التي تدافع عن "بريول"، سيتم إرسالها إلى الرئيس الفرنسي بعد توقيعها، مشيرا إلى أن مضمون العريضة، يشدد على إنصاف الفتاة الفرنسية التي سقطت ضحية محاولة اغتصاب وتعنيف جسدي.

وأشار ذات المصدر أن جمعيات حقوقية فرنسية أخرى، رفضت التوقيع على هذه العريضة، وأكدت ثقتها في العدالة الفرنسية المعروفة بنزاهتها.



