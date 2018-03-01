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بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 13:27 صــــادم.. نڭافة دارو ليها السم فالماكلة وقتلوها بعدما سهرات هيا وصحاباتها فدار صاحبهم فبنچرير ..وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق
صــــادم.. نڭافة دارو ليها السم فالماكلة وقتلوها بعدما سهرات هيا وصحاباتها فدار صاحبهم فبنچرير ..وهذه التفاصيل
تم القبــض صبيحة يوم الأحــد الماضـي على على 7 أشخـاص بمدينة ''بنجرير'' وذلك على خلفية التحقيق في وفاة ''س.م'' بحالة تسمم حادة بطريقة مجهولة.

"شـوف تيفي

 

تم القبــض صبيحة يوم الأحــد الماضـي على على 7 أشخـاص بمدينة "بنجرير" وذلك على خلفية التحقيق في وفاة "س.م" بحالة تسمم حادة بطريقة مجهولة.

وحسب ما أفادت به شقيقة "س.م" في مكالمة هاتفية لـ"شوف تيفي" فإن أختها مطلقة وأم لبنت ، توجهت السبت الماضي رفقة صديقات لها لأجل السهر بإحدى الملاهي الليلة قبل أن تقضي ليلتها رفقة صديقات لها بإحدى المنازل التي تعود لخليل إحداهن بذات المدينة.

وأضــافت ذات المتحدثـة لـ"شوف تيفي" أن أختها توفيت بحالة تسمم حادة ، الشيء الذي كشفـ عنه الطبيب بعد عملية التشريح ، وهو ما دفع رجال الأمن للتحقيق مع صديقاتها ورب المطعم الذي تناولوا عنده وجبة العشاء إلا أن الكل تنكر لعلاقته بها وتم إخلاء سبيلهم .

وزادت المتحدثة قـائلة : "أنا ختي ماتت هاذي 6 أيام ومزال معرفنا شكون اللي سممها وقتلها وهي كانت نكافة خدامة على واليدينا ..."

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب نكافة مطلقة قتل ضحية تسمم

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