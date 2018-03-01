 بلمعلم مهدد بالإيقاف من طرف ''الفيفا'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. مقتل المغربي محتجز الرهائن بفرنسا | مجتمع

عاجل.. مقتل المغربي محتجز الرهائن بفرنسا

شاهد بالفيديو اول هدف ليوسين بولت مع فريق بروسيا دورتموند | بووز

شاهد بالفيديو اول هدف ليوسين بولت مع فريق بروسيا دورتموند

بالفيــديو.. منشـد الشـارقة يمثل المغرب في رحلة الشوق والذوق أمام جمهور غفير بـدولة قيرغيزستان | مجتمع

بالفيــديو.. منشـد الشـارقة يمثل المغرب في رحلة الشوق والذوق أمام جمهور غفير بـدولة قيرغيزستان

عاجل وحصري.. في هذه اللحظات: الرئيس الفرنسي ماكرون يتوصل بعريضة حول قضية لمجرد وبريول | ثقافة و فنون

عاجل وحصري.. في هذه اللحظات: الرئيس الفرنسي ماكرون يتوصل بعريضة حول قضية لمجرد وبريول

صــــادم.. نڭافة دارو ليها السم فالماكلة وقتلوها بعدما سهرات هيا وصحاباتها فدار صاحبهم فبنچرير ..وهذه التفاصيل | حوادث و حقوق

صــــادم.. نڭافة دارو ليها السم فالماكلة وقتلوها بعدما سهرات هيا وصحاباتها فدار صاحبهم فبنچرير

عاجل.. المسلح الذي احتجز الرهائن داخل متجر بفرنسا من أصــول مغربية | حوادث و حقوق

عاجل.. المسلح الذي احتجز الرهائن داخل متجر بفرنسا من أصــول مغربية

عاجل وبالفيديو.. خروج جميع الرهائن من المركز التجاري باستثناء المهاجم وشرطي | دولي

عاجل وبالفيديو.. خروج جميع الرهائن من المركز التجاري باستثناء المهاجم وشرطي

فيديو مباشر لعملية احتجاز إرهابي لرهائن بفرنسا‎ | دولي

فيديو مباشر لعملية احتجاز إرهابي لرهائن بفرنسا‎

عاجل..المتورط في احتجاز رهائن بفرنسا يطالب بإطلاق سراح المغربي صلاح عبد السلام | دولي

عاجل..المتورط في احتجاز رهائن بفرنسا يطالب بإطلاق سراح المغربي صلاح عبد السلام

كأس العالم عناد في الحلم... رغم أنف المشككين

بلمعلم مهدد بالإيقاف من طرف ''الفيفا''

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 12:34 بلمعلم مهدد بالإيقاف من طرف الفيفا | سبور
بلمعلم مهدد بالإيقاف من طرف ''الفيفا''
كشفت مصادر مطلعة، أن اسماعيل بلمعلم، مدافع الرجاء الرياضي ، بات مهددا بالتوقيف من طرف ''الفيفا'' في حال لم يلتزم رفقة فريقه الأخضر بأداء 400 ألف دولار لفائدة نادي بني ياس الإماراتي في أجل أقصاه 17

''شوف سبور''

 

كشفت مصادر مطلعة، أن اسماعيل بلمعلم، مدافع الرجاء الرياضي ، بات مهددا بالتوقيف من طرف ''الفيفا'' في حال لم يلتزم رفقة فريقه الأخضر بأداء 400 ألف دولار لفائدة نادي بني ياس الإماراتي في أجل أقصاه 17 أبريل.

وأكدت صحيفة ''المساء'' في عددها الصادر اليوم الجمعة ، أن وقائع القضية تعود إلى الفترة التي كان فيها بلمعلم يلعب لبني ياس الإماراتي بنظام الإعارة ، قبل أن يغادر الفريق دون سابق إنذار والعودة إلى الرجاء الذي قام بتسجيله ضمن قائمة الفريق بالجامعة، وهو ما إعتباره بني ياس إخلالا ببنود العقد الذي يربطه باللاعب ليقرر اللجوء إلى الفيفا.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

اسماعيل بلمعلم الرجاء الرياضي شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذه التشكيلة المحتملة للمنتخب المغربي أمام المنتخب الصربي | سبور

هذه التشكيلة المحتملة للمنتخب المغربي أمام المنتخب الصربي

بث مباشر : المغرب - صربيا | مباراة ودية | سبور

بث مباشر : المغرب - صربيا | مباراة ودية

بالفيديو. أغرب و أجمل ضربة جزاء دارت البوز وشافوها الملايين فظرف قياسي | سبور

بالفيديو. أغرب و أجمل ضربة جزاء دارت البوز وشافوها الملايين فظرف قياسي

بث مباشر : مصر - البرتغال | مباراة ودية | سبور

بث مباشر : مصر - البرتغال | مباراة ودية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المسؤولية الاجتماعية في صلب اهتمامات شركة بروكتر أند غامبل | مال و أعمال
منذ 22 دقيقة

المسؤولية الاجتماعية في صلب اهتمامات شركة ''بروكتر أند غامبل''

الحداوي لشوف تيفي:الملف ديال المغرب قوي بزاف باش نحتاضنو مونديال 2026 | خارج البلاطو

الحداوي لشوف تيفي:الملف ديال المغرب قوي بزاف باش نحتاضنو مونديال 2026

بالفيديو.. الياميق يزور بعثة المنتخب في إيطاليا ويفاجىء صديقه الرجاوي بانون.. فرحة وعناق حار | نجم رياضي

بالفيديو.. الياميق يزور بعثة المنتخب في إيطاليا ويفاجىء صديقه الرجاوي بانون.. فرحة وعناق حار

حــصري و بالفيديو..في قلب الرياض اللي تعشات فيه الأميرة للا خديجة بفاس..شوفو كيفاش استقبلوها العمال وهافين بْركات | خارج البلاطو

حــصري و بالفيديو..في قلب الرياض اللي تعشات فيه الأميرة للا خديجة بفاس..شوفو كيفاش استقبلوها العمال وهافين بْركات

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. مقتل المغربي محتجز الرهائن بفرنسا | مجتمع
منذ 30 دقيقة

عاجل.. مقتل المغربي محتجز الرهائن بفرنسا

شاهد بالفيديو اول هدف ليوسين بولت مع فريق بروسيا دورتموند | بووز

شاهد بالفيديو اول هدف ليوسين بولت مع فريق بروسيا دورتموند

بالفيــديو.. منشـد الشـارقة يمثل المغرب في رحلة الشوق والذوق أمام جمهور غفير بـدولة قيرغيزستان | مجتمع

بالفيــديو.. منشـد الشـارقة يمثل المغرب في رحلة الشوق والذوق أمام جمهور غفير بـدولة قيرغيزستان

عاجل وحصري.. في هذه اللحظات: الرئيس الفرنسي ماكرون يتوصل بعريضة حول قضية لمجرد وبريول | ثقافة و فنون

عاجل وحصري.. في هذه اللحظات: الرئيس الفرنسي ماكرون يتوصل بعريضة حول قضية لمجرد وبريول

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.