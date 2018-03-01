بلمعلم مهدد بالإيقاف من طرف ''الفيفا'' ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن اسماعيل بلمعلم، مدافع الرجاء الرياضي ، بات مهددا بالتوقيف من طرف ''الفيفا'' في حال لم يلتزم رفقة فريقه الأخضر بأداء 400 ألف دولار لفائدة نادي بني ياس الإماراتي في أجل أقصاه 17

''شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة، أن اسماعيل بلمعلم، مدافع الرجاء الرياضي ، بات مهددا بالتوقيف من طرف ''الفيفا'' في حال لم يلتزم رفقة فريقه الأخضر بأداء 400 ألف دولار لفائدة نادي بني ياس الإماراتي في أجل أقصاه 17 أبريل.

وأكدت صحيفة ''المساء'' في عددها الصادر اليوم الجمعة ، أن وقائع القضية تعود إلى الفترة التي كان فيها بلمعلم يلعب لبني ياس الإماراتي بنظام الإعارة ، قبل أن يغادر الفريق دون سابق إنذار والعودة إلى الرجاء الذي قام بتسجيله ضمن قائمة الفريق بالجامعة، وهو ما إعتباره بني ياس إخلالا ببنود العقد الذي يربطه باللاعب ليقرر اللجوء إلى الفيفا.