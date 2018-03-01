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بمكناس.. أولى جلسات المحكمة الرقمية عالجت 80 ملفا في وقت قياسي

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 12:06 بمكناس.. أولى جلسات المحكمة الرقمية عالجت 80 ملفا في وقت قياسي | مجتمع
بمكناس.. أولى جلسات المحكمة الرقمية عالجت 80 ملفا في وقت قياسي
عقدت محكمة الاستئناف بمكناس أمس الخميس 22 مارس أولى الجلسات الرقمية والتي أدارها الأستاذ عبد الرحمان السباعي رئيس الغرفة بذات المحكمة إلى جانب المستشارين عبد السلام الوزير ونرجس الكرويطي والأستاذ

شوف تيفي

عقدت محكمة الاستئناف بمكناس أمس الخميس 22 مارس أولى الجلسات الرقمية والتي أدارها الأستاذ عبد الرحمان السباعي رئيس الغرفة بذات المحكمة إلى جانب المستشارين عبد السلام الوزير ونرجس الكرويطي والأستاذ عبد الله العشوش في النيابة العامة ونادية خراف في كتابة الضبط، هي إذن جلسة بدون ملفات ورقية ولا محاضر فقط هو الحاسوب ينوب عنها بحيث تمت رقمنة كل الملفات القضائية ووضعها بالخازن الالكتروني للمحكمة.

الخطوة تندرج ضمن تحديث الإدارة القضائية تأسيسا لمبدأ تبسيط المساطر وتقريب القضاء من المواطن وكذلك تمكين المتقاضين من الحصول على أحكام عادلة داخل أجل معقول الأمر الذي أكده الأستاذ عبد الرحيم الكنبداري رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمكناس كون هيئة الحكم بهذه المحكمة عالجت في وقت قياسي لم يتعد ساعة وربع الساعة 80 ملفا مدنيا ، معتبرا أن الجلسة هي خطوة مهمة في مسار بلوغ المحكمة الرقمية ولبلوغ الهدف حسب نفس المتحدث تم تجنيد موارد وطاقات بشرية مؤهلة لذلك.

وفي هذا الصدد نوه الأستاذ عبد الرحمان رئيس الغرفة الذي أدار الجلسة الرقمية بالطاقم العامل بكتابة الضبط على مجهداتهم في إنجاح هذه التجربة التي اعتبرها خطوة في مسار رقمنة المحكمة ومواكبة المستجدات العلمية والتقنية.

 

 

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