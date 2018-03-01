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ياربي السلامة..على قبل بنت: جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب بالفنيدق

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 12:00 ياربي السلامة..على قبل بنت: جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب بالفنيدق | حوادث و حقوق
ياربي السلامة..على قبل بنت: جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب بالفنيدق
اهتز حي بنديبان بالفنيدق، ليلة الخميس-الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، سقط جثة هامدة، عقب وقوع معركة دامية بين أربعة شبان.

"شوف تيفي"

اهتز حي بنديبان بالفنيدق، ليلة الخميس-الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، سقط جثة هامدة، عقب وقوع معركة دامية بين أربعة شبان.

وأوضح مصدر مطلع في كشفه عن تفاصيل النازلة،أن الشاب الضحية كان برفقة صديقه، ودخل في نقاش حاد مع شابين آخرين بسبب نزاع حول الارتباط بفتاة وقع بينهم قبل أيام بالفيسبوك، لتتطور الأمور إلى تبادل للضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء، خلف مصرع الشاب عقب تلقيه للعديد من الطعنات.

وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، أوقفت صديق الضحية الذي أصيب بدروه بجروح تم على إثرها نقله إلى مستشفى سانية الرمل لتلقي العلاجات الضرورية ، بينما ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف المتورطين في هذا الفعل الإجرامي.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفنيدق فتاة الفيسبوك المصالح الأمنية شاب

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