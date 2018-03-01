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رئيس برلمان ''سيدياو'' يجدد التأكيد على دعمه الكامل لانضمام المغرب

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 11:51 رئيس برلمان سيدياو يجدد التأكيد على دعمه الكامل لانضمام المغرب | بوليتيك
رئيس برلمان ''سيدياو'' يجدد التأكيد على دعمه الكامل لانضمام المغرب
جدد رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ''سيدياو'' مصطفى سيسي لو التأكيد على الدعم الكامل لانضمام المملكة المغربية لهذا التكتل لما يوفره من فرص التكامل والتضامن لفائدة شعوب المنطقة.

''شوف تيفي''

 

جدد رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ''سيدياو'' مصطفى سيسي لو التأكيد على الدعم الكامل لانضمام المملكة المغربية لهذا التكتل لما يوفره من فرص التكامل والتضامن لفائدة شعوب المنطقة.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن سيسي لو أشاد، خلال مباحثات أجراها أمس الخميس بالرباط مع رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش على هامش مشاركته على رأس وفد برلماني في أشغال الندوة التي نظمها البرلمان المغربي بتعاون مع برلمان المجموعة حول موضوع ''تيسير تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدان الإفريقية: أية آليات''، برؤية الملك محمد السادس لتعزيز التعاون بين بلدان القارة الإفريقية وخاصة التعاون جنوب-جنوب، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

من جهته، أكد بن شماش أن انخراط المغرب في تقوية علاقاته مع دول القارة الافريقية بشكل عام ومع دول منطقة افريقيا بشكل خاص ينطلق من تصور استراتيجي متجدد ومتكامل حدده الملك من خلال مختلف مبادراته ، والقائم على أولوية الاعتماد على المقومات والقدرات الذاتية للقارة الافريقية.


وبهذه المناسبة، أبرز رئيس المجلس أهمية التعاون البرلماني في تعزيز هذه العلاقات، مجددا في هذا الإطار انخراط مجلس المستشارين في تفعيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة بين البرلمان المغربي وبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا يوم 30 أكتوبر 2017 بالرباط.

 

 

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