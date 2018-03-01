بالفيديو. أغرب و أجمل ضربة جزاء دارت البوز وشافوها الملايين فظرف قياسي ﻿

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي '' انستاغرام'' شريط فيديو'' أثار إعجاب المتتبعين الرياضين للاعب يسجل ركلة جزاء في مرمى خصمه بطريقة فريدة من نوعها حقق نسبة مشاهدة قياسية في ظل 24 ساعة.

" شوف سبور"

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي " انستاغرام" شريط فيديو" أثار إعجاب المتتبعين الرياضين للاعب يسجل ركلة جزاء في مرمى خصمه بطريقة فريدة من نوعها حقق نسبة مشاهدة قياسية في ظل 24 ساعة.

ونشر حساب عبر تطبيق إنستغرام مقطع فيديو للاعب يستعد لتنفيذ ركلة جزاء وسط تشجيع مجموعة من الأطفال، وظهر وهو يرفع قدمه متظاهرا بضرب الكرة ليتمكن من تمويه حارس المرمى، الذي انحرف يسارا لصدها، لكن اللاعب دار بجسده وسدد الكرة بطريقة ذكية لينجح وتستقر في الشباك.

وعبر اللاعب عن فرحته للطريقة التي سجل بها الهدف وسط إعجاب وضحكات مجموعة من الأطفال.