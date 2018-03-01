مدرب المنتخب الإيراني خايف من الأسود : هدفي الوحيد هو تحقيق الفوز على المنتخب المغربي في المونديال ﻿

أكد مدرب المنتخب الإيراني، البرتغالي كارلوس كيروش إنه يفكر حاليا في أول مباراة سيخوضها فريقه أمام المغرب، برسم مباريات المجموعة الثانية، من نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

"شوف سبور"

أكد مدرب المنتخب الإيراني، البرتغالي كارلوس كيروش إنه يفكر حاليا في أول مباراة سيخوضها فريقه أمام المغرب، برسم مباريات المجموعة الثانية، من نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وأضاف مدرب المنتخب الإيراني، أن هدفه الوحيد حاليا هو تحقيق الفوز على المنتخب المغربي في 15 يونيو المقبل في سان بطرسبرج، بغض النظر عن نتيجة مواجهة البرتغال مع إسبانيا

وأوضح كارلوس كيروش في مؤتمر صحفي عقد في تونس يوم أمس قبل أول مباراة ودية لمنتخب إيران خارج أرضه استعدادا لمنافسات المونديال، أمام المنتخب التونسي، "لقاء المغرب سيكون أول مباراة في المونديال، ونركز حاليا بشكل كبير في تخطي هذه العقبة، بعد ذلك ستأتي إسبانيا والبرتغال"، مضيفا "ما هو أكثر أهمية بالنسبة لنا حاليا هو الفوز في أول مباراة".

وتابع : "مع كل الاحترام لمنتخب البرتغال، سنواجه أولا المغرب ثم إسبانيا وفي المباراة الأخيرة سنلعب ضد البرتغال، التي هي بلدي"، مشيرا بالقول "هذه نتيجة القرعة، هذا ما فرضته القرعة، يجب أن نلعب وننافس بحسب ما جاء في القرعة". ويلعب منتخب إيران اليوم أمام نظيره التونسي، في ثاني ودية بين الجانبين منذ اللقاء الذي أقيم في 2012 عندما تعادل الفريقان بنتيجة 2-2.