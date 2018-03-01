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هاشكون غادي يعلق على مباراة المنتخب المغربي أمام صربيا

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 09:31 هاشكون غادي يعلق على مباراة المنتخب المغربي أمام صربيا | سبور
هاشكون غادي يعلق على مباراة المنتخب المغربي أمام صربيا
يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم، مباراته الودية الأولى أمام منتخب صربيا، اليوم الجمعة، بمدينة تورينو الايطالية، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بداية من الساعة 19.30 مساء.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم، مباراته الودية الأولى أمام منتخب صربيا، اليوم الجمعة، بمدينة تورينو الايطالية، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بداية من الساعة 19.30 مساء.

وسيتولى حسن الحريري ، مهمة التعليق على المباراة التي ستبث على القناة الأولى، كما أنه من المنتظر أن يعرف اللقاء حضورا جماهيريا مهما من الجالية المغربية المتواجدة بالديار الإطالية.

هذا وسيخوض المنتخب المغربي مباراته الودية الثانية أمام منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس.

وأكد هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي يوم أمس الخميس، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة، أن المعسكر التدريبي يمر في أجواء رياضية وجيدة، خاصة وأن المجموعة تضم لاعبين يتمتعون بمعنويات عالية وفي كامل استعدادهم لتمثيل منتخب بلادهم.

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