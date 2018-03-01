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بالفيديو..بعد اعتقاله واتهامه بتلقي أموال من القدافي: أول خروج إعلامي لـ ''ساركوزي''

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 09:24 بالفيديو..بعد اعتقاله واتهامه بتلقي أموال من القدافي: أول خروج إعلامي لـ ساركوزي | دولي
بالفيديو..بعد اعتقاله واتهامه بتلقي أموال من القدافي: أول خروج إعلامي لـ ''ساركوزي''
نفى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الخميس، اتهامات بحصوله على تمويل ليبي غير قانوني في حملته الانتخابية عام 2007 وقال إن الاتهامات جعلت حياته ''جحيما''.

''شوف تيفي''

نفى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الخميس، اتهامات بحصوله على تمويل ليبي غير قانوني في حملته الانتخابية عام 2007 وقال إن الاتهامات جعلت حياته ''جحيما''.

وحسب وكالة ''رويترز'' البريطانية فبعد استجوابه على مدى يومين كان محتجزا خلالهما لدى الشرطة أبلغ المحققون ساركوزي الذي تولى السلطة من عام 2007 إلى 2012، أنه مشتبه به رسميا في اتهامات بالفساد، وهي اتهامات يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.

وقال ساركوزي في المقابلة التي استغرقت 25 دقيقة وأذيعت في وقت ذروة المشاهدة وبدا فيها محبطا ''لا يوجد أدنى دليل''، مضيفا: ''هل تود أن تعرف المبلغ الذي حسبته الشرطة التي استجوبتني وتشتبه في الحصول عليه خلال حملتي عام 2007؟ إنه 38 ألف يورو - وبالنسبة للحملة التي تكلفت 21 مليون يورو فإنه يمثل 0.0018 في المئة.''

وذكرت صحيفة لو فيغارو أن ساركوزي أبلغ القضاة بأن الاتهامات حولت حياته إلى ''جحيم'' وأدت إلى خسارته انتخابات عام 2012.

وعلاقة بقضية ساركوزي، كشفت و كالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الجمعة، أن تياري هيرزوغ محامي نيكولا ساركوزي، قال لإذاعة ''أر تي إل'' اليوم أن الرئيس الفرنسي الأسبق سيقدم طلب استئناف حول المراقبة القضائية المفروضة عليه. والتي تمنعه من الاجتماع بالأطراف التسعة في هذه القضية بمن فيهم اثنان من المقربين إليه كلود غيان وبريس اورتوفو اللذان كانا وزيرين إبان رئاسته التي استمرت من 2007 الى 2012.

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المغرب شوف تيفي ساركوزي الحققون الفرنسية انتخابات البريطانية

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