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حصري..القضية بدات كتسخن: لورا بريول حالفا حتا تفضح لمجرد..وها شنو غادي دير

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 09:06 حصري..القضية بدات كتسخن: لورا بريول حالفا حتا تفضح لمجرد..وها شنو غادي دير | ثقافة و فنون
حصري..القضية بدات كتسخن: لورا بريول حالفا حتا تفضح لمجرد..وها شنو غادي دير
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي تتهم سعد لمجرد بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا، من المنتظر أن تسجل نهاية الأسبوع المنصرم مع مجموعة من القنوات الفرنسية المعروفة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' التي تتهم سعد لمجرد بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا، من المنتظر أن تسجل نهاية الأسبوع المنصرم مع مجموعة من القنوات الفرنسية المعروفة ومن بينها قناة ''tv5'' الشهيرة.

وأكد المصدر ذاته أن لورا بريول ووالدتها، تعولان على دعم مجموعة من الجمعيات الحقوقية النسائية في حملتهما الإعلامية حتى تحصل على تعاطف الرأي العام الفرنسي.

تجدر الإشارة إلى أن بريول، ظهرت في برامج بقناتي ''bmtv'' و''c8''، وكشفت عن العديد من الأمور الخاصة بقضيتها مع لمجرد.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القناة الفرنسية لمجرد الجمعيات الحقوقية

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