صادم..انتحل صفة والدها ومارس عليها الجنس وهي في سن التاسعة ﻿

قرر القضاء الفرنسي مؤخرا، إدانة رجل من الكونغو بالسجن النافذ 15 عاما، بعد اتهامه بانتحال صفة والد فتاة، وذلك بتزوير أوراقها الثبوتية، وأقدم على اغتصابها وهي في عمر التاسعة.

''شوف تيفي''

قرر القضاء الفرنسي مؤخرا، إدانة رجل من الكونغو بالسجن النافذ 15 عاما، بعد اتهامه بانتحال صفة والد فتاة، وذلك بتزوير أوراقها الثبوتية، وأقدم على اغتصابها وهي في عمر التاسعة.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية في تناولها لتفاصيل هذه القضية فإن الضحية البالغة من العمر الآن 18 سنة ، ولدت في جمهورية ” الكونغو ” الديمقراطية، ووصلت إلى فرنسا، وهى في سن الرابعة مع عمها، ثم عاد عمها وتركها مع صاحب البيت، حيث كان يقيم، حيث أقنعاها بأنه والدها وأن زوجته والدتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن الرجل قام بتزوير أوراق ثبوتية لها، وتلاعب بالإسم وتاريخ الولادة، وببلوغ الفتاة عامها التاسع، أصبح الرجل يجبرها على ممارسات جنسية، ويهددها بإعادتها إلى إفريقيا إن أخبرت أحدا،مشيرة إلى أن الفتاة، قامت برفع شكوى أمام القضاء، وقدمت محادثة مسجلة كدليل على كلامها.