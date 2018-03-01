طقس بارد وأمطار في هذه المناطق اليوم الجمعة ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بجو بارد نسبيا بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وبداخل شمال المملكة خصوصا خلال الصباح والليلة

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بجو بارد نسبيا بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وبداخل شمال المملكة خصوصا خلال الصباح والليلة الموالية، مع تكون كتل من الضباب المحلي بالسواحل المحيطية الشمالية والوسطى.

وستمر سحب كثيفة خلال الظهيرة بمنطقة طنجة واللوكوس والريف الغربي وستعطي أمطار ضعيفة ومتفرقة.

وستمر بعض السحب والتي ستكون أكثر كثافة خلال المساء والليل، حيث ستعطي الفرصة لنزول أمطار أو زخات بكل من الغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح من القطاع الشمالي معتدلة بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة القوة إلى معتدلة غربية بباقي المناطق الأخرى. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 05 و 02 درجات بالمرتفعات، وما بين ناقص 01 و ناقص 04 درجات بالهضاب الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 03 و 08 بمنطقة سايس وطنجة واللوكوس والشاوية والغرب ودكالة وعبدة والرحامنة والحوز وسهول تادلة والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 08 و 13 درجة بسوس وشمال الاقاليم الجنوبية، وما بين 13 و 18 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستتأرجح ما بين 08 و 14 درجات بالمرتفعات،

وما بين 12 و 17 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة طنجة والواجهة المتوسطية، وما بين 18 و 24 درجة بالسهول الشمالية الغربية، وما بين 22 و 27 درجة بسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و 33 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر قليل إلى هائج بالواجهة المتوسطية غرب الجبهة وهائجا بالبوغاز وما بين طنجة ورأس سيم، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي المناطق.