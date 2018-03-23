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سلسلة اعتقال الرؤساء السابقين تتواصل.. بعد ساركوزي الأمن يعتقل رئيس دولة سابق

بتاريــخ : 23 مارس 2018 / 02:27 سلسلة اعتقال الرؤساء السابقين تتواصل.. بعد ساركوزي الأمن يعتقل رئيس دولة سابق | دولي
سلسلة اعتقال الرؤساء السابقين تتواصل.. بعد ساركوزي الأمن يعتقل رئيس دولة سابق
أصدرت محكمة العاصمة الكورية الجنوبية اليوم الخميس، مذكرة توقيف بحق الرئيس الكورى الأسبق ''لي ميونج باك''، بتهم الرشوة والاختلاس والتهرب الضريبى وتهم أخرى.

شوف تيفي

أصدرت محكمة العاصمة الكورية الجنوبية اليوم الخميس، مذكرة توقيف بحق الرئيس الكورى الأسبق ''لي ميونج باك''، بتهم الرشوة والاختلاس والتهرب الضريبى وتهم أخرى.

ومن المقرر أن يتم اقتياد ''لي'' إلى مركز احتجاز سول، ليصبح رابع رئيس سابق للبلاد يتم القبض عليه بتهمة الفساد، حيث يواجه الزعيم المحافظ الأسبق البالغ من العمر 77 عاما 12 اتهاما على الأقل، بما فى ذلك تلقي أكثر من 11 مليار وون (10.2 مليون دولار) كرشاوى من وكالة المخابرات الحكومية والشركات.

كما يشتبه فى اختلاسه لنحو 35 مليار وون من شركة، يقال إنه يمتلكها سرا، والتهرب من الضرائب ذات الصلة، وتشمل التهم الأخرى إساءة استخدام السلطة وانتهاك الثقة وإخفاء الوثائق الرئاسية بشكل غير قانونى وانتهاك قانون الانتخابات، حيث في حال إدانته فى جميع التهم الموجهه ضده، يمكن أن يواجه ما يصل إلى 45 سنة فى السجن.

 

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اعتقال رئيس دولة كوريا

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